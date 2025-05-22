الامارات | 10 دقائق لإنجاز فحوص وتطعيمات حجاج الدولة قبل السفر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية رفع مستوى الجاهزية استعداداً لموسم الحج 1446هـ/2025م، من خلال تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة، عبر توفير الفحوص الطبية والتطعيمات الوقائية اللازمة للحجاج قبل مغادرة الدولة، بما يسهم في حماية صحتهم وسلامتهم، وضمان موسم حج صحي وآمن.

وقالت لـ«الإمارات اليوم»، إن المراكز الصحية التابعة لها، والمخصصة لتقديم التطعيمات هذا العام، تشهد إقبالاً واسعاً من الحجاج الراغبين في استكمال الإجراءات الصحية المطلوبة، مشيرة إلى أن الخدمات تتم بسرعة وانسيابية، حيث لا تستغرق عملية الفحص والتطعيم أكثر من 10 دقائق منذ لحظة وصول المراجع إلى المركز، ضمن منظومة متكاملة تضمن الراحة وسهولة الحصول على الخدمة.

وخلال جولة ميدانية لـ«الإمارات اليوم» في أحد المراكز الصحية التابعة للمؤسسة، شهد المركز انسيابية كبيرة في استقبال الحجاج، بدءاً من الحجز المسبق عبر التطبيق الذكي أو مركز الاتصال، وصولاً إلى التسجيل والفحص، وتلقي التطعيم، والاستشارة الطبية التي تقدمها الكوادر الطبية، وتزويد الحجاج بكميات كافية من الأدوية الضرورية، خصوصاً أصحاب الأمراض المزمنة، كما أتاحت بعض المراكز تسهيلات للراغبين في تلقي التطعيم من دون مواعيد مسبقة، حرصاً على تيسير الإجراءات على الجميع.

وتوجّه عدد من المراجعين الحجاج بالشكر والتقدير لدولة الإمارات على ما تحيطهم به من رعاية صحية متكاملة، واهتمام كبير بصحتهم قبل السفر لأداء مناسك الحج، مؤكدين أن الفحوص الطبية والتطعيمات تتم بسلاسة وفي وقت قياسي، إلى جانب الإرشادات الوقائية التي يقدّمها الطاقم الطبي، لضمان أداء المناسك بأمان واطمئنان.

وأفاد الحجاج بأن الرعاية لا تقتصر على ما قبل السفر، بل تستمر خلال فترة أداء الشعائر وحتى عودتهم إلى الدولة، وهو ما يعكس التزام دولة الإمارات بصحة وسلامة جميع حجاجها، من مواطنين ومقيمين على حد سواء.

وقالت مدير مركز الصحة العامة - عجمان بمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، فاطمة راشد الخاطري، لـ«الإمارات اليوم»، إن المؤسسة تقوم بدور بالغ الأهمية في رفع الجاهزية الصحية خلال موسم الحج، من خلال الاستعداد المبكر، وتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة، كما تحرص على تيسير هذه الإجراءات وتقديمها بأسلوب أكثر سلاسة ومرونة، عبر شبكة مراكز صحية مجهزة في مختلف إمارات الدولة، لضمان سهولة الوصول وسرعة تلقي الخدمات، إلى جانب توفير دليل إلكتروني توعوي عبر الموقع الرسمي، يزود الحجاج بإرشادات صحية مهمة.

وأضافت أن المراكز تشهد إقبالاً واسعاً من الحجاج، ما يعكس ارتفاع مستوى الوعي الصحي في المجتمع، لافتة إلى أن مدة تلقي التطعيم والفحص في المراكز لا تتجاوز 10 دقائق، إضافة إلى فترة انتظار للاطمئنان على صحة وسلامة الحاج بعد تلقي اللقاح، مؤكدة أهمية زيارة الطبيب قبل السفر، خصوصاً لأصحاب الأمراض المزمنة، لمراجعة خطط العلاج وضبط الأدوية وفقاً لظروف السفر، إضافة إلى تزويد الحجاج بكميات كافية من الأدوية الضرورية.

وأوضحت أن قائمة التطعيمات الإلزامية للحجاج، تشمل لقاح الحمى الشوكية ولقاح الإنفلونزا الموسمية، في حين تشمل التطعيمات الاختيارية لقاح «كوفيد-19»، ولقاح المكورات الرئوية، واللذين قد يكونان إلزاميين لبعض الفئات وفق تقييم الطبيب، وينصح بتلقيهما قبل السفر بما لا يقل عن 10 أيام، لمنح الجسم فرصة لبناء المناعة اللازمة ضد الأمراض، قائلة: «التطعيمات الوقائية ليست مجرد إجراءات، بل هي واجب صحي وطني».

رعاية صحية

وقال مصطفى أحمد، أحد الحجاج الذين سيؤدون المناسك للمرة الأولى من دولة الإمارات: «وصلت إلى المركز من دون موعد مسبق، وتم استقبالي بكل رحابة صدر، والإجراءات كانت مرنة، والطاقم الطبي قدّم لي كل التسهيلات، أشعر بالامتنان الكبير وأنا أستعد للحج للمرة الأولى من دولة الإمارات التي لم تبخل علينا بالرعاية والاهتمام».

وأعرب لال زادا، الذي سيسافر لأداء الحج برفقة زوجته، عن امتنانه للرعاية التي تلقياها في المركز الصحي، قائلاً: «خضعنا للفحوص وتلقينا التطعيمات بكل سلاسة، والفريق الطبي لم يوفر لنا الرعاية الصحية فحسب، بل قدّم لنا نصائح مهمة حول كيفية التصرف في حال واجهتنا مشكلات صحية أثناء أداء المناسك، ودولة الإمارات تبذل كل ما بوسعها لخدمة ورعاية كل من يعيش على أرضها».

أما لينا الأشقر، التي تستعد للسفر للحج، فقد عبّرت عن امتنانها الكبير لما تقدمه الدولة من خدمات متكاملة، قائلة: «نحن نعيش في نعمة حقيقية في دولة الإمارات، والرعاية الصحية والدعم الذي نحصل عليه، خاصة خلال الاستعداد للحج، يعكس مدى اهتمام الدولة بصحة وحياة المقيمين، وإجراءات الحصول على اللقاحات كانت سهلة وسلسة، وتمكنت من إجراء الفحص وتلقي اللقاح بسرعة وراحة».

دليل وقائي

أصدرت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية دليلاً توعوياً شاملاً يتضمن 22 إجراء احترازياً وإرشاداً صحياً ووقائياً مخصصاً لحجاج بيت الله الحرام، بهدف ضمان رحلة حج آمنة وصحية، تشمل مراحل ما قبل وأثناء وبعد أداء المناسك.

وركز الدليل في «مرحلة ما قبل السفر» على ثلاثة إجراءات أساسية، تبدأ بتلقي اللقاحات والتطعيمات المعتمدة، والتي تشكل خط الدفاع الأول ضد الأمراض المعدية، إلى جانب أهمية الاستعداد البدني من خلال ممارسة التمارين الهوائية، مثل المشي والجري، وتمارين التمدد والمقاومة، بهدف التهيئة الجسدية للجهد البدني المتوقع خلال أداء المناسك، وتجهيز حقيبة للإسعافات الأولية تحتوي على الأدوية الأساسية، مثل مخففات الحمى ومسكنات الألم وأدوية التشنج، إضافة إلى علاجات للحالات المزمنة، وأدوات طبية، مثل جهاز قياس السكر، وميزان الحرارة، والمعقمات.

واشتمل الدليل «أثناء الحج» على 17 إجراء وقائياً، منها ما يتعلق بالنظافة الشخصية، مثل غسل اليدين بشكل متكرر، وتجنب مشاركة الأدوات الشخصية، إضافة إلى ضرورة طلب الرعاية الطبية عند الشعور بأي أعراض مرضية، وركز أيضاً على الوقاية من ضربات الشمس، من خلال شرب كميات كافية من الماء، وارتداء الملابس الخفيفة، واستخدام واقٍ شمسي بمعامل حماية لا يقل عن 30%، إلى جانب تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس أثناء ساعات الذروة، والحصول على فترات راحة في أماكن مظللة أو مكيفة.

وقدم إرشادات غذائية للحجاج، حثهم فيها على تناول وجبات مطهوة جيداً، وتجنب الأطعمة النيئة أو غير المطهية بشكل كافٍ، مع شرب المياه المعبأة أو المعقمة، وضمان الحصول على نظام غذائي متوازن يضم الفواكه للحفاظ على الطاقة، كما دعا إلى أهمية العناية بالقدمين، من خلال ارتداء أحذية مريحة، وغسل وتجفيف القدمين بانتظام، ومراقبتهما للكشف عن أي إصابات أو بثور، وتضمنت الإرشادات أيضاً جوانب مهمة لصحة الجهاز التنفسي، مثل تجنب الاقتراب من الأشخاص المرضى، وتغطية الفم والأنف عند السعال أو العطس، واستخدام أدوات نظيفة عند الحلاقة أو قص الشعر.

وبعد انتهاء مناسك الحج وعودة الحجاج إلى الدولة، أوصى الدليل بمتابعة النظافة الشخصية، لتجنب انتقال أي عدوى محتملة، إضافة إلى مراقبة الحالة الصحية بشكل يومي، ومراجعة الطبيب فور ظهور أي أعراض مرضية، لضمان العودة الآمنة والصحية إلى الأسرة والمجتمع.

. 22 إجراء وإرشاداً صحياً لحماية الحجاج «قبل وأثناء وبعد الحج».