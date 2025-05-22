الامارات | الطالب الإماراتي سيف كرم يحصد المركز الأول عالمياً في جائزة الجمعية الكيميائية الأميركية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُوّج الطالب الإماراتي، سيف كرم، الطالب في مدرسة الثانوية النموذجية الحكومية، أحد منتسبي مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، بالمركز الأول عالمياً في فئة الجوائز الخاصة بمجال الكيمياء، خلال مشاركته مع الوفد الوطني الذي ترعاه مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم في المعرض الدولي للعلوم والهندسة «آيسف 2025»، الذي استضافته ولاية أوهايو الأميركية.

وحصد سيف كرم الجائزة المُقدمة من الجمعية الكيميائية الأميركية (ACS)، إحدى كبرى الجمعيات العلمية التي تدعم البحث العلمي في مجال الكيمياء عالمياً، عن مشروعه «ابتكار تصنيف لمواد جديدة تستخدم في تحويل ثاني أكسيد الكربون إلى مُركّبات متعددة الكربون ذات قيمة تفتح آفاقاً واسعة للتطبيق والاستخدام في مجالي الصناعة والطاقة المستدامة».

ويعكس هذا الإنجاز رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، في أهمية بناء أجيال تبدع في كل المجالات لتحافظ على ثراء الإنتاج الإنساني وتنوعه، كما يجسد الدور الريادي البارز لمؤسسة ربع قرن في تمكين أجيال الغد من قيادة المستقبل. كما يأتي تتويجاً لتضافر الجهود والتعاون البنّاء والشراكة الفعّالة التي جمعت بين مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين ووزارة التربية والتعليم التي تحرص على التعاون مع كل شركائها لإبراز مواهبهم وقدراتهم العلمية في المحافل العالمية. وأنجز سيف مشروعه بدعم أكاديمي من جامعة الشارقة، في حين تم تعريفه بإجراء الحسابات النظرية على أنظمة الحوسبة عالية الأداء (HPC).

ولعبت جامعة خليفة دوراً محورياً أسهم في تمكين سيف كرم من إنجاز مشروعه وتجاربه، حيث عمل تحت إشراف مباشر من الدكتور شارماركى محمد، أستاذ مشارك في الكيمياء ورئيس مختبر البلوريات الكيميائية (CCL) في جامعة خليفة، إلى جانب فريقه في قسم الكيمياء بالجامعة الذين قدّموا إشرافاً أكاديمياً شاملاً خلال فترة إعداد الورقة العلمية.

وقد شمل ذلك تنفيذ جوانب بحثية حاسوبية وتجريبية، أُنجزت في مختبرات الجامعة، من ضمنها إجراء الحسابات النظرية باستخدام نظرية دالة الكثافة (DFT) على أنظمة الحوسبة عالية الأداء (HPC).

واستقبل جاسم البلوشي، عضو مجلس أمناء مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، ومحمد عبدالقادر، الوكيل المساعد لقطاع الاستراتيجية بالإنابة في وزارة التربية والتعليم، سيف كرم والوفد الوطني المُشارك في فعاليات معرض «آيسف 2025» تقديراً لهم.