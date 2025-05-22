الامارات | صندوق الإمارات للنمو يعلن أول استثماراته في «ترميم»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن صندوق الإمارات للنمو - المنصة الوطنية المتخصصة في تمويل نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة الإماراتية عبر رأس المال الاستثماري للنمو، والمدعومة من مصرف الإمارات للتنمية - عن أول استثماراته، أمس، من خلال الاستحواذ على حصة أقلية استراتيجية في «ترميم هيلث كير هولدينغ ال تي دي»، المنشأة الطبية المتخصصة في جراحة العظام والعمود الفقري، بما ينسجم مع استراتيجية الدولة الصناعية الرامية إلى تسريع نمو القطاعات ذات الأولوية الوطنية.

ويأتي هذا الاستثمار في إطار تفويض الصندوق لدعم الشركات الإماراتية الواعدة العاملة في القطاعات ذات الأولوية الوطنية، وتمكينها من التطور والتوسع المؤسساتي والنمو المستدام عبر رأسمال طويل الأمد، وتوجيه استراتيجي فعال.

وتعمل «ترميم هيلث كير هولدينغ ال تي دي» حالياً في أبوظبي، وتملك مستشفى ترميم التخصصي للعظام والعمود الفقري، ومركز ترميم الطبي للعظام الذي يتكون من فروع عدة تخدم أكثر من 20 ألف مريض سنوياً، وتسير بخطى ثابتة لمضاعفة نطاق عملياتها خلال الـ18 شهراً المقبلة، وتعتمد الشركة نموذجاً متكاملاً، يشمل تقديم خدمات مبتكرة في مجال جراحة العظام والعمود الفقري وإعادة التأهيل وخدمات عالية الجودة تركز على المريض، ويشرف عليها نخبة من خبراء جراحة العظام باستخدام أحدث التقنيات المتطورة.

وقال وزير الرياضة رئيس مجلس إدارة صندوق الإمارات للنمو، الدكتور أحمد بالهول الفلاسي: «يمثل هذا الاستثمار ترجمة فعلية لهدف الصندوق المتمثل في سد فجوة تمويل النمو التي تعيق توسع شريحة حيوية من الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات، وهي الشركات التي غالباً ما تُهمش من قبل أدوات التمويل التقليدية، خصوصاً تلك التي لا تعد شركات ناشئة، ولكنها أيضاً لا تجد الدعم عبر قنوات التمويل المعتادة».