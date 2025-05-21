الامارات | محمد الشرقي يلتقي البابا تواضروس الثاني ويؤكد أهمية نشر قيم التسامح بين الأديان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التقى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، في مقر البابوية بالكاتدرائية المرقسيّة بالعباسية بالقاهرة، قداسة البابا تواضروس الثاني بطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وأكد سمو ولي عهد الفجيرة، أهمية نشر قيم التسامح الديني والتعايش الإنساني بين شعوب العالم، ودور المؤسسات الدينية في تعزيز مفاهيم الإخاء بين الأديان السماوية كافة.

كما أشار سموه، إلى وثيقة الأخوة الإنسانية في دولة الإمارات 2019 ، والتي وقّع عليها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر وقداسة البابا الراحل فرانسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، لتكون نموذجًا لحوار الأديان ومعاني السّلام والعيش المشترك والأخوة الإنسانية.

وقدم قداسة البابا تواضروس لمحة عن تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية التي تأسست في القرن الأول على يد القديس مرقس أحد رسل السيد المسيح، وأصبحت مدينة الإسكندرية أول مدينة في أفريقيا تقبل الإيمان المسيحي.

وأوضح قداسة البابا تواضروس الثاني "أن الكنيسة القبطية كنيسة وطنية تخدم الوطن ولكنها لا تعمل بالسياسة، بل توجه عملها وعطاءها نحو المجتمع كله وتقدم له خدمات متنوعة من أبرزها التعليم من خلال إنشاء المدارس، بهدف غرس ورعاية قيم الخير والسلام والمحبة"، لافتًا إلى أن الكنيسة تبني علاقاتها مع الجميع على مبدأ المحبة.

وزار سموه، مقر الكنيسة البطرسية، والكاتدرائية المرقسية، واستمع إلى شرحٍ عن تاريخها وأهم مكوّناتها والأحداث التي شهدتها.

رافق سموه في الزيارة محمد أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، والدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفُجَيْرة، و حمدان كرم مدير المكتب الخاص لسمو ولي عهد الفجيرة.

كما حضر اللقاء نيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات، والمشرف على كنائس دول الخليج، والقمص مينا حنا وكيل كنائس الخليج، والراهب القس عمانوئيل المحرقي مدير مكتب قداسة البابا، والقمص موسى إبراهيم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والسيدة بربارة سليمان مدير المكتب البابوي للمشروعات والعلاقات.