اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الامارات | ودعه رئيس الدولة..ملك البحرين يغادر البلاد

0 نشر
أبوظبي ـ وام 0 تبليغ

  • الامارات | ودعه رئيس الدولة..ملك البحرين يغادر البلاد 1/2
  • الامارات | ودعه رئيس الدولة..ملك البحرين يغادر البلاد 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن ودعه رئيس الدولة..ملك البحرين يغادر البلاد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -  غادر  الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين الشقيقة البلاد، اليوم، بعد زيارة خاصة إلى الدولة.

وكان في وداعه لدى مغادرته مطار الرئاسة في أبوظبي، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".

كما كان في وداعه، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة وعدد من كبار المسؤولين.

 

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

Advertisements