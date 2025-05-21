الامارات | ودعه رئيس الدولة..ملك البحرين يغادر البلاد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غادر الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين الشقيقة البلاد، اليوم، بعد زيارة خاصة إلى الدولة.

وكان في وداعه لدى مغادرته مطار الرئاسة في أبوظبي، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".

كما كان في وداعه، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة وعدد من كبار المسؤولين.