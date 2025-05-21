الامارات | افتتاح "مركز سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لتعليم اللغة العربية في جامعة" كيئو اليابانية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بمبادرة كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات " رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية وفي إطار دورها الرائد في مجال نشر المعرفة وتطوير الثقافة العربية، تم افتتاح مركز سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لتعليم اللغة العربية في جامعة كيئو بالعاصمة اليابانية طوكيو.

حضر الافتتاح الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة، وكوهيه إيتو رئيس جامعة كيئو ومروان النقبي نائب رئيس بعثة دولة الإمارات في اليابان والدكتور محمد بن هويدن عميد كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية في جامعة الإمارات العربية المتحدة إلى جانب عدد من السفراء ونواب الجامعة والكادر الأكاديمي وطلبة الجامعة المهتمين بدراسة اللغة العربية.

ويهدف المركز، إلى تقديم برامج تعليمية متكاملة للغة العربية، وتشجيع الدراسات الثقافية والأدبية العربية، وتوسيع نطاق البحث العلمي في الدراسات العربية، مما يعزز الفهم المتبادل بين العالم العربي واليابان.

وفي وقت سابق وقعت جامعة الإمارات العربية المتحدة مذكرة تفاهم مع جامعة كيئو لدعم أنشطة المركز وبرامجه التعليمية، بهدف ضمان استدامة تطوير اللغة العربية في اليابان وتعزيز حضورها الأكاديمي.

يذكر أن جامعة كيئو تعد من أعرق الجامعات في اليابان حيث تأسست في عام 1858، وتقدم مجموعة متنوعة من التخصصات الأكاديمية، كما تركز على البحث العلمي وتطوير المهارات العملية للطلاب.