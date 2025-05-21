الامارات | شيخ الأزهر ورئيس وزراء لبنان ووزير خارجية سورية متحدثون رئيسون في «قمة الإعلام العربي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - برعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، تنطلق «قمة الإعلام العربي 2025» في 26 مايو الجاري، وتستمر على مدار ثلاثة أيام، متضمنة «المنتدى الإعلامي العربي للشباب» و«منتدى الإعلام العربي» و«قمة رواد التواصل الاجتماعي العرب»، ومستقطبة جمعاً من كبار الشخصيات وأهم الرموز السياسية والقامات الفكرية والثقافية، ورؤساء تحرير أهم الصحف في العالم العربي وأبرز الكُتّاب والقيادات والوجوه الإعلامية في الحدث الأكبر من نوعه عربياً.

وتحظى «قمة الإعلام العربي 2025» بمشاركة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ورئيس مجلس الوزراء اللبناني، نواف سلام، كما تحظى القمة خلال يومها الثالث بمشاركة سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، حيث ستلقي سموّها الكلمة الرئيسة لـ«قمة رواد التواصل الاجتماعي العرب»، وتدور حول موضوع «دور الإعلام في عصر الخوارزميّات».

ويشمل ثاني أيام «قمة الإعلام العربي» وفي جلسة رئيسة تتخلل فعاليات «منتدى الإعلام العربي»، حواراً مهماً مع وزير خارجية الجمهورية العربية السورية، أسعد الشيباني.

ويشارك المستشار الدبلوماسي لصاحب السموّ رئيس الدولة، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، في جلسة حوارية رئيسة يسلّط خلالها الضوء على كيفية التوظيف الإيجابي والفعّال لمنصات التواصل الاجتماعي والإعلام الجديد كوسيلة تخدم في دعم الرسالة السياسية والأهداف الاستراتيجية.

وأفردت القمة جلسة نقاشية رئيسة لوزراء الإعلام العرب ضمن أجندتها المكثفة لهذه الدورة، حيث يشارك في النقاش وزير الإعلام والثقافة في دولة الكويت، عبدالرحمن المطيري، ووزير الإعلام في مملكة البحرين، الدكتور رمزان النعيمي، ووزير الإعلام في الجمهورية اللبنانية، بول مرقص، ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام في جمهورية مصر العربية، أحمد المسلماني، ومن دولة الإمارات رئيس المكتب الوطني للإعلام، عبدالله آل حامد، لاستشراف مستقبل الإعلام الرسمي وآفاق تكامله مع الإعلام الخاص في بناء رسالة إعلامية عربية مؤثرة.

كما تستضيف القمة وزير الثقافة في الجمهورية اللبنانية، الدكتور غسان سلامة، لتسليط الضوء حول آفاق الاستقرار المنشود في المنطقة، وكيفية الوصول إليها، ودور الإعلام في دعم هذا الطموح المشروع. كذلك، يشارك في «قمة الإعلام العربي 2025»، نخبة من أهم الوجوه الإعلامية في المنطقة والعالم، ومن أبرزهم الإعلامي البريطاني الشهير، بيرس مورغان، المعروف بأسلوبه المتميّز في إدارة الحوار مع كبار الشخصيات حول العالم.

وقالت نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام رئيسة نادي دبي للصحافة رئيسة اللجنة التنظيمية للقمة، منى غانم المرّي: «تأتي استضافة قمة الإعلام العربي في وقت تشهد فيه المنطقة والعالم تطورات متسارعة على مختلف المستويات الجيوسياسية والاقتصادية وكذلك التقنية، إذ يمثّل هذا اللقاء السنوي فرصة نموذجية لاستعراض أبعاد تلك التطورات وعلاقاتها بالإعلام، ومدى تأثيره في توجيه دفتها والتعامل مع تداعياتها، بأسلوب يخدم المتلقّي، ويعزز وعيه بمختلف أبعاد تلك الموضوعات والقضايا».

وأضافت: «القمة فرصة لحوار شامل يرسم خريطة واضحة لعلاقة الإعلام بقطاعات رئيسة تؤثر في حياة الإنسان العربي.. وسيراً على النهج الذي اتبعه الحدث منذ انطلاق أول مكوناته قبل 25 عاماً، نتشرّف هذه الدورة باستضافة نخبة من كبار الساسة والمسؤولين الحكوميين والمفكرين وصنّاع الرأي وقيادات المؤسسات الإعلامية، فيما تعكس المشاركة النوعية التي تحظى بها القمة مدى الثقة في دور دبي محركاً للتطور الإعلامي العربي، ومركزاً لحوار بنّاء هدفه تعزيز دور الإعلام في دفع مسيرة المنطقة نحو مستقبل مستقر ومزدهر».

وأكملت: «نؤمن أن التحديات التي تواجه الإعلام اليوم تستدعي تكاتفاً عربياً وتفكيراً استراتيجياً يعيد رسم العلاقة بين الإعلام والمجتمع، ويواكب التحولات السريعة في التكنولوجيا والمحتوى. ومن خلال القمة، نفتح الباب أمام رؤى جديدة، وشراكات مثمرة، ومبادرات قادرة على إحداث فارق حقيقي في المشهد الإعلامي العربي».

. «قمة الإعلام العربي 2025» تحظى بمشاركة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

. الدكتور أنور قرقاش يستعرض في جلسة رئيسة أثر التوظيف الإيجابي لمنصات التواصل الاجتماعي في دعم الرسالة السياسية والأهداف الاستراتيجية.