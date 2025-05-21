الامارات | تكريم الفائزين بجائزتَي «إبداع» و«رواد التواصل الاجتماعي العرب» 26 و28 مايو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي دبي للصحافة إقامة حفلي تكريم للفائزين بجائزتَي «الإعلام للشباب العربي - إبداع» يوم 26 مايو الجاري، و«رواد التواصل الاجتماعي العرب» يوم 28 مايو الجاري ضمن فعاليات «قمة الإعلام العربي 2025».

وتُعدّ الجائزتان من أبرز المبادرات التي أطلقها نادي دبي للصحافة لتعزيز بيئة الإعلام العربي، وتكريم أصحاب الإسهامات المتميّزة.

وقالت نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام رئيسة نادي دبي للصحافة، منى غانم المرّي: «إن تنظيم حفلي تكريم الفائزين بجائزتَي (الإعلام للشباب العربي - إبداع) و(رواد التواصل الاجتماعي العرب) ضمن فعاليات (قمة الإعلام العربي 2025)، يمثّل ترجمة فعلية لرؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تمكين الشباب العربي وتحفيزهم على صناعة محتوى إعلامي هادف ومؤثر، وجعل الإعلام شريكاً في التنمية، ومحركاً رئيساً للتغيير الإيجابي، ومنصة لتمكين العقول الشابة وصقل طاقاتهم الإبداعية».

وأضافت: «برعاية كريمة من سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، نواصل في نادي دبي للصحافة أداء رسالتنا في دعم المشهد الإعلامي العربي، من خلال مبادرات نوعية تحتفي بالتميّز، وتكرّم أصحاب الفكر والرسالة، سواء من طلبة الإعلام الموهوبين أو من صنّاع المحتوى المؤثرين على المنصات الرقمية».

وقالت منى المرّي: «لقد أصبحت جائزة (إبداع) محطة سنوية، تستقطب أفضل ما في الجامعات العربية من عقول شابة وطموحة، بينما تشكّل جائزة (رواد التواصل الاجتماعي العرب) منصة رائدة لتكريم النماذج الملهمة التي سخّرت أدوات الإعلام الرقمي لخدمة مجتمعاتها. ونحن على ثقة بأن تكريم هؤلاء المبدعين تحت مظلة قمة الإعلام العربي، سيسهم في ترسيخ ثقافة التميّز، وتعزيز روح المسؤولية الإعلامية، وبناء إعلام عربي أكثر وعياً، وابتكاراً، وارتباطاً بالواقع وتحدياته».

من جهتها، قالت مديرة نادي دبي للصحافة بالإنابة، مريم الملا: «تشكل جائزتا (إبداع) و(رواد التواصل الاجتماعي العرب) محورين أساسيين في استراتيجية نادي دبي للصحافة نحو ترسيخ مكانة دبي حاضنةً للمواهب الإعلامية العربية، ومسرّعاً للتميّز والتأثير الإيجابي في فضاء الإعلام. نحن لا نحتفي فقط بفائزين، بل نحتفي بروح إعلامية جديدة، تعكس وعي الشباب بقضايا أوطانهم، وقدرتهم على تحويل أدوات الإعلام إلى قنوات فاعلة للتنوير والإلهام وبناء المستقبل. فجائزة (إبداع) تعكس طموح طلبة الإعلام وإصرارهم على الحضور المهني، بينما تمثّل جائزة (رواد التواصل الاجتماعي العرب) اعترافاً بمن استخدموا منصاتهم لخدمة الناس وتعزيز القيم الإيجابية».

وقال مدير الجوائز وعضو اللجنة المنظمة، جاسم الشمسي: «يمثّل تنظيم حفلي تكريم الفائزين بجائزتي (إبداع) و(رواد التواصل الاجتماعي العرب) ضمن (قمة الإعلام العربي 2025)، محطة مهمة لتسليط الضوء على الجهود الاستثنائية التي يبذلها الشباب العربي في مجالات الإعلام التقليدي والرقمي، هذه الجوائز لا تكرّم الأداء المتميّز فحسب، بل تعكس تحولاً عميقاً في الوعي الإعلامي لدى الجيل الجديد، وتؤكد قدرتهم على التعبير عن قضايا مجتمعاتهم بلغة مهنية وأدوات معاصرة».

وبلغ عدد المشاركات في جائزة «إبداع» 2736 مشاركة من مختلف الدول العربية، وسيشهد حفل التكريم في يوم 26 مايو، والذي يُقام ضمن فعاليات المنتدى الإعلامي العربي للشباب، الإعلان عن أسماء الفائزين وتكريمهم، وتسليم الجوائز بحضور نخبة من المسؤولين الإعلاميين وممثلي المؤسسات الأكاديمية، إلى جانب تسليط الضوء على الأعمال الفائزة كنماذج ملهمة يمكن الاستفادة منها في بيئة العمل الإعلامي المستقبلية.

وتأتي الجائزة هذا العام متضمنة ست فئات، هي: البودكاست، والألعاب الإلكترونية، والوسائط المتعددة، إضافة إلى فئات التصوير الفوتوغرافي، والفيديو القصير، والتقارير الصحافية، وتصل قيمة كل فئة من الفئات المتضمنة في جائزة «إبداع 2025» إلى 5000 دولار، وسيتم الكشف عن أسماء الفائزين خلال حفل يُعقد بمشاركة نخبة من الشخصيات الإعلامية، والمؤثرين وممثلي المنصات الرقمية وعدد من صنّاع القرار في مجال الإعلام الرقمي.