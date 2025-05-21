الامارات | نشاط مكثف لمجلس دبي للإعلام في «قمة الإعلام العربي 2025»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينظّم مجلس دبي للإعلام مجموعة من الجلسات النقاشية وورش العمل التدريبية والحوارات المتنوعة، ضمن إطار «قمة الإعلام العربي 2025»، التي من المقرر أن تنطلق أعمالها في 26 مايو الجاري.

وقالت الأمين العالم لمجلس دبي للإعلام، نهال بدري: «مع الوجود الإعلامي الضخم، في حدث هو الأكبر من نوعه على مستوى العالم العربي، تمثّل القمة فرصة نموذجية للقاء القائمين على مختلف القطاعات الإعلامية الرئيسة، لتبادل الأفكار والآراء ووجهات النظر حول التوجهات الجديدة للإعلام، وسبل تأكيد فرص التميّز فيها.. نحن حريصون على إقامة جسور حوار بنّاءة تخدم في دعم أهدافنا لمستقبل قطاع الإعلام».

وأضافت: «صناعة الفيلم والألعاب الإلكترونية في الإمارات والعالم العربي من المحاور المهمة التي ستركز عليها أجندة مجلس دبي للإعلام خلال القمة وعلى مدار أيامها الثلاثة، حيث روعي في تصميم مسارات النقاش أن تكون شاملة ومواكبة لتوجهات المجلس، لاسيما مع استحداث مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية والذي نعمل على أن يكون بمثابة قاطرة التطوير لهذا القطاع المهم بشراكات نوعية مع المواهب المحلية ومؤسسات الإنتاج العالمية، وكذلك المطورين الرئيسين حول العالم».

من جانبها، أكدت مدير نادي دبي للصحافة بالإنابة، مريم الملا، أن مشاركة مجلس دبي للإعلام تمثّل إضافة نوعية لقمة الإعلام العربي هذا العام من خلال جدول أعمال مكثّف يستضيف من خلاله المجلس نخبة من الخبراء والعناصر المؤثرة في صنع الإعلام العربي مع التركيز على قطاعاته المستقبلية، وبما ينسجم مع توجهات القمة في التركيز على آفاق تطوير الإعلام العربي، واكتشاف السبل التي تُمكنه من تحقيق أعلى مستويات التميّز، في إطار رؤية تطويرية شاملة لقطاع الإعلام.

وفي إطار مبادرة رواد إعلام دبي، التي أطلقها مجلس دبي للإعلام، بهدف الاحتفاء برموز وقامات إعلامية وضعت اللبنات الأولى لقطاع الإعلام في دبي، وشاركت في صنع ملامح إعلام الإمارة خلال سنوات من العطاء النابع من الحرص على خدمة الوطن، يستضيف مجلس دبي للإعلام خلال قمة الإعلام العربي، عدداً من رواد إعلام دبي، للحديث عن تجربتهم ورحلتهم مع العمل الإعلامي، وفي مقدمتهم سموّ الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس مؤسسة دبي للإعلام.

وستتطرق الجلسات التي سينظمها مجلس دبي للإعلام إلى طيف واسع من الموضوعات المرتبطة بمستقبل العمل الإعلامي من خلال التركيز على محاور حيوية، من أبرزها مستقبل قطاع الألعاب الإلكترونية والذي يشهد نمواً سريعاً سواء على مستوى المنطقة أو العالم، وسبل الاستفادة من هذا النمو كرافد جديد من روافد الاقتصاد القائم على المعرفة، فضلاً عن استكشاف آفاق التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في تحقيق تقدم نوعي في تطوير هذا القطاع، وتأكيد فرص ازدهاره.

وأوضح مدير إدارة الاستراتيجية والأداء في مجلس دبي للإعلام هشام العلماء، أن الإنتاج السينمائي والتلفزيوني سيشكل محوراً أساسياً آخر للنقاشات التي سينظمها مجلس دبي للإعلام عبر جملة من الجلسات الحوارية وورش العمل، مع التركيز على مستقبل الفيلم الإماراتي وما يمكن القيام به من خطوات من أجل تأكيد قيام صناعة سينما قادرة على المنافسة وصولاً إلى إنتاج أفلام محلية بمعايير عالمية، كما يناقش المجلس خلال القمة، بمشاركة نخبة من المتخصصين، مستقبل تطوير الإنتاج الدرامي والتلفزيوني، وكذلك السينمائي، ومتطلبات إنتاج فيلم قادر على المنافسة في المسابقات والمهرجانات السينمائية الدولية.

وأضاف: «من الموضوعات الأخرى التي سيتطرق إليها مجلس دبي للإعلام في النقاشات التي سيتولى تنظيمها في قمة الإعلام العربي، التصورات المستقبلية لدور الذكاء الاصطناعي في تعزيز قدرات صناعة الإعلام، كما ستتناول النقاشات كيفية امتلاك إعلام قادر على الجمع بين كونه وسيلة للترفيه والتثقيف من ناحية، وكرافد ذي عائد مادي يدعم الاقتصاد من ناحية أخرى، كذلك ستتناول الحوارات كيفية إحياء دور الإعلام كجسر للربط بين الثقافات».