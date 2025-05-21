الامارات | سكيك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شاحنات

قال مرتادون لشارع الإمارات إنهم يعانون تطاير الأتربة والرمال والحصى من بعض الشاحنات المحملة بحمولات تفوق حيز المسموح به، ومن دون تغطيتها لمنع التطاير، مشيرين إلى أن بعضهم يغطون جزءاً ويتركون الباقي مكشوفاً، وهذا بحد ذاته يسبب التطاير جراء سير الشاحنات على الطريق بسرعات عالية وهبوب الرياح، مطالبين الجهات المعنية بالنظر في هذا الأمر.

دراجات

شكا مرتادون للمنطقة الصناعية في الشارقة انتشار الدراجات النارية بشكل كبير على الطرقات الرئيسة والفرعية، وأصبحت ظاهرة تشكّل خطراً حقيقياً على الأرواح والممتلكات على طرقات المنطقة، لافتين إلى أنهم يشهدون تزايداً كبيراً في عدد هذه الدراجات التي تُقاد بلا وعي والتزام، والتي تسير عكس الاتجاه، وتتجاوز الإشارات، ولا تترك مسافة أمان، وتتجاهل تماماً قوانين المرور، والأسوأ من ذلك أن العديد منها غير مرقّم، ما يصعّب تتبعها أو محاسبة سائقيها عند وقوع المخالفات أو الحوادث.

إنارة

طالب سكان بمنطقة العدلة في أبوظبي بالنظر في أمر إنارة طريق الحفار، الممتد من دوار منطقة العدلة باتجاه دوار أكاديمية الدفاع المدني في الفاية، مشيرين إلى أن الطريق يعاني الظلام الدامس، ويربك السائقين الذين يسيرون عليه.

عزاب

شكا سكان في مناطق مختلفة من الدولة تكدس العزاب بمناطق تقطنها عائلات، مشيرين إلى أن مُلاكاً يقسّمون الوحدات السكنية، بشكل مخالف، لتأجيرها للعزاب، مبدين استياءهم الشديد جراء هذا الأمر، ولفتوا إلى أنه سبق لهم تقديم شكاوى بهذا الشأن إلى الجهات المعنية، مناشدين الجهات المعنية بوضع حلول لهذا الأمر.