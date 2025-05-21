الامارات | تعليق السباحة مؤقتاً على شاطئ خورفكان بسبب «بقع زيتية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت بلدية مدينة خورفكان، التابعة لإمارة الشارقة، تعليق السباحة مؤقتاً على امتداد شاطئ منطقة الزبارة، بعد رصد بقع زيتية في مياه البحر تتسبب في تلوث سطحي للمنطقة الساحلية، ما يشكل خطراً مباشراً على مرتادي الشاطئ وممارسي السباحة.

ورفعت البلدية العلم الأحمر على طول الشاطئ كإجراء احترازي فوري، وحذرت من الاقتراب من المياه إلى حين التأكد من زوال آثار التلوث، وأكدت أن الفرق البيئية والطوارئ تعمل حالياً على تقييم الوضع البيئي ومصادر التلوث بالتعاون مع الجهات المعنية، لمعالجة التسرب والحد من انتشاره.

وشددت البلدية على أن المنقذين المخصصين لمراقبة الشاطئ سيُمنعون من دخول البحر نهائياً، حتى التأكد من زوال آثار التلوث، وأكدت أن عدم الالتزام بالتعليمات سيعرّض المخالفين للمساءلة القانونية، كما أن مسؤولية الأطفال تقع بالكامل على أولياء أمورهم خلال هذه الفترة.

وأشارت البلدية إلى جاهزية فرق الطوارئ للتعامل مع أي تطورات ميدانية، ولفتت إلى أن الرايات الملونة على الشاطئ تحمل دلالات إرشادية مهمة، حيث يعني رفع العلم الأحمر منع السباحة تماماً، بينما يشير العلم الأخضر إلى أن المياه آمنة، أما العلم البنفسجي فيدل على وجود كائنات بحرية خطرة، والعلم الأصفر يدعو للسباحة بحذر، فيما يشير العلم الأحمر والأصفر إلى منطقة سباحة آمنة بإشراف منقذين.

وأضافت أن الفرق المتخصصة تعمل وفق إجراءات دقيقة للتأكد من احتواء البقعة والسيطرة عليها، وأشارت إلى أن التعاون مع الجهات البيئية المتخصصة في الإمارة تمكنها من اتخاذ التدابير السريعة والفاعلة للحد من أي تأثيرات بيئية محتملة.

وأكدت أهمية تضافر الجهود بين مختلف الجهات المعنية لحماية البيئة البحرية، وشددت على أن عمليات المراقبة والتقييم البيئي مستمرة لضمان جودة المياه الساحلية، ومنع حدوث أي تلوث قد يؤثر في النظم البيئية المحلية.

كما دعت البلدية أفراد المجتمع، خصوصاً مرتادي الشواطئ والصيادين، إلى الإبلاغ الفوري عن أي ملوثات أو تغيّرات بيئية ملحوظة، وذلك لتعزيز الجهود الرامية إلى حماية البيئة البحرية، وضمان استدامتها للأجيال القادمة.