الامارات | مدارس تستطلع آراء الطلبة في «الاختبارات التكوينية الموحدة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت مدارس حكومية استطلاعاً ميدانياً مخصصاً لطلبة المدارس، لقياس فاعلية برنامج الاختبارات التكوينية الموحدة، الذي طُبق خلال العام الدراسي 2024-2025، في مبادرة للحد من الفاقد التعليمي، وتعزيز العدالة التعليمية، وتحقيق تكافؤ الفرص في التقييم.

ويستهدف الاستطلاع، الذي اطلعت عليه «الإمارات اليوم»، الوقوف على انطباعات الطلبة المباشرة تجاه البرنامج، وقياس مدى تأثير الاختبارات في تحصيلهم الأكاديمي واستعدادهم للاختبارات المركزية، إلى جانب تقييم عناصر التنظيم والجودة في عملية التقييم الموحد، بما يسهم في تطوير الأدوات التربوية، وتعزيز ممارسات التعليم المستندة إلى بيانات واقعية.

ويتضمن الاستطلاع أسئلة تُعنى بجودة التجربة من وجهة نظر الطلبة، ومنها مدى كفاية الوقت المخصص لأداء الاختبار، ومعرفة الطالب المسبقة بموعد الاختبار، ووضوح صياغة الأسئلة ودقتها، ومدى توافق محتوى الاختبارات مع الهياكل المقررة، فضلاً عن دورها في دعم الاستعداد للاختبارات المركزية.

وركز الاستطلاع على قياس الأثر النفسي والتحفيزي للاختبارات على دافعية الطالب نحو التعلم، ووصف الطالب تجربته الشخصية مع الاختبارات، مع تحديد المادة الدراسية.

وأكدت المدارس أن آراء الطلبة تُعدّ أحد أهم روافد التطوير التعليمي، مشددة على أهمية مشاركة الطلبة بصدق وشفافية في تعبئة الاستبانة، التي تمثّل أداة استراتيجية في تحسين أدوات التقييم، وتطوير السياسات التعليمية، بما يتماشى مع مستهدفات المرحلة المقبلة.