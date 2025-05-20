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الحرس الوطني ينفذ عملية إخلاء ناجحة لمصابين في جبال حتا

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الحرس الوطني ينفذ عملية إخلاء ناجحة لمصابين في جبال حتا

ابوظبي - سيف اليزيد - نفذ الحرس الوطني، متمثلاً في المركز الوطني للبحث والإنقاذ وحرس الحدود، وبالتنسيق مع مركز القيادة والسيطرة في شرطة دبي، اليوم الثلاثاء الموافق 20 مايو 2025، مهمة إخلاء لثلاثة أشخاص من جنسية آسيوية تعرّضوا للإرهاق أثناء ممارستهم المشي في جبال حتا، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
ودعا الحرس الوطني مرتادي المناطق الجبلية إلى الالتزام بإرشادات السلامة العامة واتباع التدابير الوقائية اللازمة لضمان سلامتهم، والاتصال بخط طوارئ البحث والإنقاذ (995) للإبلاغ عن أي حالات طارئة تتطلب المساعدة أو التدخل.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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