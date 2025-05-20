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الامارات | الحرس الوطني ينفذ عملية إخلاء ناجحة لمصابين في جبال حتا

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أبوظبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | الحرس الوطني ينفذ عملية إخلاء ناجحة لمصابين في جبال حتا 1/2
  • الامارات | الحرس الوطني ينفذ عملية إخلاء ناجحة لمصابين في جبال حتا 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفذ الحرس الوطني، متمثلاً في المركز الوطني للبحث والإنقاذ ومجموعة حرس الحدود، وبالتنسيق مع مركز القيادة والسيطرة في شرطة دبي، اليوم الثلاثاء، مهمة إخلاء لثلاثة أشخاص من جنسية آسيوية تعرّضوا للإرهاق أثناء ممارستهم المشي في جبال حتا، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

‏ودعا الحرس الوطني مرتادي المناطق الجبلية إلى الالتزام بإرشادات السلامة العامة واتباع التدابير الوقائية اللازمة لضمان سلامتهم، والاتصال بخط طوارئ البحث والإنقاذ (995) للإبلاغ عن أي حالات طارئة تتطلب المساعدة أو التدخل.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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