مدينة إكسبو دبي تنظّم مهرجان النحل

ابوظبي - سيف اليزيد - تنظم "تيرّا" جناح الاستدامة بمدينة إكسبو دبي، مهرجان النحل احتفاء باليوم العالمي للنحل يومي 24 و25 مايو الجاري.

يتضمن المهرجان مجموعة من الفعاليات التفاعلية والتجارب التعليمية التي تسلط الضوء على أهمية النحل ودوره الحيوي في النظم البيئية، ضمن أجواء تثري السياحة العائلية وتعزز التوعية البيئية.

يشمل المهرجان جلسات سرد قصصي حي، وورش عمل فنية حول بناء بيوت النحل وتصميم أعمال صديقة للبيئة، بالإضافة إلى عروض مباشرة لاستخراج العسل، وأنشطة تثقيفية وترفيهية للأطفال حول عالم الملقحات، بما يعكس رؤية دبي في ترسيخ مفاهيم الاستدامة والتنوع البيولوجي.

ويتيح الحدث للزوار فرصة التفاعل ضمن مساحات مخصصة للتصوير، والمشاركة في تسمية "ملكة نحل تيرّا"، إلى جانب فعالية فنية جماعية مستوحاة من عالم النحل، وسط بيئة تعليمية مبتكرة تجمع بين الترفيه والمعرفة.