الامارات | «خيرية الفجيرة»: 26ألف مستفيد في حملة «أضحيتك فرحة وأجر» داخل الدولة وخارجها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت جمعية الفجيرة الخيرية حملة الأضاحي للعام الجاري، تحت شعار «أضحيتك فرحة وأجر»، مستهدفةً توزيع لحوم الأضاحي على 26 ألف مستفيد داخل الدولة وخارجها من الأسر المتعففة، والأيتام، والمحتاجين، والفئات المستحقة، وذلك في إطار حرصها على تعظيم شعيرة الأضحية، وتحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وقال المدير العام لجمعية الفجيرة الخيرية، يوسف المرشودي، إن الجمعية حرصت على توفير الأضاحي بما يتوافق مع الضوابط الشرعية، والعمل على توزيعها على المستفيدين المسجلين لديها، وفق خطة منظمة تضمن وصول اللحوم طازجة وفي الوقت المناسب إلى مستحقيها داخل الدولة، وخارجها.

وأشار إلى أن الجمعية حددت قيمة الأضحية هذا العام بـ600 درهم داخل الدولة، و350 درهماً خارجها، في حين تبلغ قيمة كسوة العيد للأيتام 500 درهم، وسلة الفواكه 100 درهم، مؤكداً أن الحملة لا تقتصر على توزيع لحوم الأضاحي فقط، بل تشمل أيضاً توزيع مستلزمات العيد الأخرى التي تضفي البهجة والسرور على الأسر المستفيدة.

وأوضح المرشودي أن الجمعية، وبالتعاون مع إدارة المقاصب في بلدية الفجيرة، وضعت خطة متكاملة لذبح الأضاحي ونقلها وتوزيعها في مختلف مناطق الإمارة، من خلال خمسة مواقع رئيسة لذبح الأضاحي، تشمل مقاصب الفجيرة، ومسافي، ومربح، ودبا الفجيرة، والبدية، وذلك لضمان السرعة في التنفيذ، والحفاظ على جودة اللحوم، وسلامتها الصحية.

وأكد أن الجمعية بدأت منذ وقت مبكر في استقبال تبرعات المحسنين من خلال وسائل متنوعة، شملت الموقع الإلكتروني، والإيداعات البنكية، والرسائل النصية القصيرة، والرقم المجاني (8008844)، بالإضافة إلى توفير أجهزة إلكترونية مخصصة للتبرع، إلى جانب انتشار مندوبي الجمعية في أكثر من 23 موقعاً في مختلف مناطق إمارة الفجيرة، لتيسير عملية التبرع وتوسيع نطاق المشاركة المجتمعية.

وأضاف المرشودي أن الجمعية تحرص على تسهيل سبل الخير أمام المتبرعين، ومساعدتهم في إيصال أضاحيهم وكسواتهم وسلالهم الغذائية إلى مستحقيها داخل الدولة وخارجها، عبر قنوات آمنة وسريعة، تحقق أعلى معايير الشفافية والثقة، وتدعم أهداف الجمعية في تعزيز العمل الخيري والإنساني المستدام.