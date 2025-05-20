الامارات | مكتوم بن محمد: الصين شريك أساسي في صنع مستقبل تنموي مستدام

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، في مكتب سموّه، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة، تشانغ بيمينغ، حيث جرى خلال اللقاء استعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل تعزيز آفاق التعاون الثنائي، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، ويسهم في توسيع مجالات التنسيق على مختلف المستويات.

ورحب سموّه خلال اللقاء بالسفير الصيني لدى الدولة، مشيداً بعمق علاقات التعاون التي تجمع بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية، وما تشهده هذه العلاقات من تطور مستمر في مختلف المجالات، مؤكداً سموه حرص دولة الإمارات على ترسيخ جسور التعاون مع الصين.

وقال سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «استقبلت سعادة تشانغ بيمينغ، سفير الصين لدى الدولة، وتبادلنا الرؤى حول تعزيز التعاون البنّاء بين بلدينا».

وأضاف سموه: «الصين شريك أساسي في صنع مستقبل تنموي مستدام، وسنواصل بناء جسور التعاون لما فيه صالح شعوبنا والمنطقة والعالم».

وخلال اللقاء، ناقش الجانبان آفاق التعاون الثنائي، وسبل الارتقاء بها في مختلف المجالات الحيوية التي تخدم توجهات التنمية الشاملة والمستدامة للدولتين، وما يمكن تحقيقه من تقدم في هذا الإطار، في ضوء روابط الصداقة التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين.

كما تطرق اللقاء إلى عدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك، وأبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والتطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، والجهود المبذولة لإقرار السلام والاستقرار في المنطقة.

وعبّر السفير الصيني عن تقديره لما تحظى به العلاقات الصينية - الإماراتية من اهتمام ودعم على أعلى المستويات، منوهاً بالدور الريادي الذي تلعبه دولة الإمارات إقليمياً ودولياً، ومؤكداً التزام بلاده مواصلة العمل المشترك لترسيخ أسس التعاون المستدام بين البلدين.

حضر اللقاء وزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني.