الامارات | عربي يعتدي على رجل بعد دهسه بسيارته.. و«محاكم دبي» تلزمه بتعويض ضخم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لم يكتف شخص من جنسية عربية بدهس رجل من جنسية عربية أخرى أثناء وقوفه على الرصيف، بل نزل من سيارته واعتدى عليه ما أدى إلى تفاقم إصابة الأخير، وأدانت محكمة الجزاء المتهم بارتكاب جريمة الاعتداء على سلامة جسم الغير، وعاقبته بالغرامة، فيما لجأ المجني عليه إلى المحكمة المدنية، فحكمت له بـ 300 ألف درهم جبراً للضرر الجسدي والنفسي الذي تعرض له.

وتفصيلاً، أقام رجل من جنسية عربية دعوى قضائية مدنية أمام محاكم دبي طلب فيها إلزام المدعى عليه بأن يؤدي له مبلغ 300 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية الحالية والمستقبلية، وما فاته من كسب، والأضرار المعنوية التي نجمت عن التعدي عليه، مع فائدة قانونية 5% لحين الفصل في الدعوى.

وطلب المدعي كذلك مخاطبة مستشفى راشد لاستخراج شهادة بشأن التكاليف التي يتحملها عن العملية الجراحية المستقبلية التي سوف يحتاجها بعد عام ونصف لإزالة شرائح معدنية اضطر إلى تركيبها بسبب الحادث والاعتداء، لافتاً إلى أن الإدارة المالية قدرتها مبدأياً بمبلغ 45 ألف درهم لكن رفضت تزويده بالشهادة لاحتمال زيادة التكاليف في الفترة اللاحقة، وتقدير ما يتبع العمليات من ضرورة طبية كالدواء والأشعة والإقامة والمسكنات وفترة النقاهة، ومدة الأجازة التي سوف تمنح له دون أجر.

وقال في بيان دعواه إنه كان يتواجد على الرصيف وقام المدعى عليه بدهسه بسيارته، ثم نزل منها وجذبه من ملابسه، ولوى ذراعه، ما أدى إلى تفاقم إصابته، وتم تحرير بلاغ جنائي بالواقعة.

وأفادت شاهدة عيان كانت بصحبة المجني عليه إنها حضرت الواقعة، وأيدت رواية الأخير، ووجهت النيابة العامة إلى المتهم ارتكاب جريمة الاعتداء على سلامة جسم الغير، وأحالته إلى محكمة الجزاء.

وأضاف المدعي أن محكمة الجزاء أصدرت حكما ابتدائياً بحق المتهم، ولم يطعن عليه فصار نهائياًن ومن ثم لجأ إلى القضاء المدني طلباً للتعويض، وقدم سنداً لدعواه صورة من الحكم الجزائي، وتقرير الطب الشرعي، و تعذرت التسوية الودية بين الطرفين.