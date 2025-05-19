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الامارات | بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تسيّر شحنة مساعدات إغاثية إلى ميانمار

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  • الامارات | بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تسيّر شحنة مساعدات إغاثية إلى ميانمار 1/2
  • الامارات | بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تسيّر شحنة مساعدات إغاثية إلى ميانمار 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 19 مايو 2025

بتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تسيّر "دبي الإنسانية" شحنة بحرية من المساعدات الإغاثية الأساسية إلى جمهورية ميانمار، وذلك في إطار استمرار جهودها في الاستجابة للزلزال المدمر الذي ضرب البلاد أواخر شهر مارس الماضي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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