الامارات | بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تسيّر شحنة مساعدات إغاثية إلى ميانمار

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شكرا لقرائتكم خبر عن بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تسيّر شحنة مساعدات إغاثية إلى ميانمار والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 19 مايو 2025
بتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تسيّر "دبي الإنسانية" شحنة بحرية من المساعدات الإغاثية الأساسية إلى جمهورية ميانمار، وذلك في إطار استمرار جهودها في الاستجابة للزلزال المدمر الذي ضرب البلاد أواخر شهر مارس الماضي.
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