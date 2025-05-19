الامارات | عمار بن حميد يبدأ زيارة إلى مدينة تشونغتشينغ الصينية غدا

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شكرا لقرائتكم خبر عن عمار بن حميد يبدأ زيارة إلى مدينة تشونغتشينغ الصينية غدا والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبدأ سمو الشيخ عمّار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، الثلاثاء، زيارة إلى مدينة تشونغتشينغ في جمهورية الصين الشعبية، تستمر عدة أيام.
وتهدف الزيارة إلى تعزيز أواصر التعاون الثنائي في العديد من القطاعات الإستراتيجية التي تدعم مسيرة التنمية المستدامة لكلا الجانبين، وتعميق الشراكة القائمة بين إمارة عجمان والمدينة الصينية.
وتكتسب الزيارة أهمية خاصة حيث من المقرر أن يشهد سمو ولي عهد عجمان خلالها مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين حكومة إمارة عجمان وبلدية تشونغتشينغ.
وتهدف المذكرة إلى إقامة علاقات توأمة رسمية بين المدينتين، ما يفتح آفاقاً واسعة لتبادل الخبرات والمعرفة في مجالات حيوية ومتنوعة تشمل الاقتصاد، والتجارة، والخدمات اللوجستية، والطاقة، والتعليم، والثقافة، والسياحة، بالإضافة إلى العلوم والتكنولوجيا وغيرها من القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
وتأتي زيارة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي إلى تشونغتشينغ في إطار حرص إمارة عجمان على بناء شراكات دولية قوية ومستدامة، تماشياً مع رؤية عجمان 2030 الهادفة إلى تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، وتعزيز مكانة الإمارة كوجهة جاذبة للاستثمار والأعمال.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الزيارة في فتح فصول جديدة من التعاون المثمر بين عجمان وتشونغتشينغ، بما يعود بالنفع على الجانبين ويدعم طموحاتهما المشتركة نحو مستقبل أكثر ازدهاراً.
وتعد مدينة تشونغتشينغ، التي يناهز عدد سكانها 34 مليون نسمة، رمزاً للثورة الحضرية السريعة التي تشهدها الصين، وتعتبر واحدة من أكبر وأسرع المراكز الصناعية نمواً في جنوب غرب البلاد.
وبلغ حجم ناتجها المحلي الإجمالي في عام 2024 ما يقارب 452 مليار دولار أميركي، ما يعكس قوتها الاقتصادية المتنامية.
وتشتهر تشونغتشينغ بكونها مدينة تكنولوجية رائدة وقوة عملاقة في صناعة السيارات الصينية الحديثة، وتتبنى بقوة التحول الرقمي وتقنيات التصنيع الذكية.
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