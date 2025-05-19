الامارات | 86 مشروعاً بالذكاء الاصطناعي في استراتيجية شرطة دبي حتى 2028

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت القيادة العامة لشرطة دبي، خلال القمة الشرطية العالمية 2025 التي نظمتها في دبي، عن استراتيجيتها للتحول الرقمي الشامل الممتدة حتى عام 2028، في خطوة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في منظومة العمل الشرطي، ورفع جاهزيتها نحو المستقبل، وتعزيز حضورها الريادي في المجال الأمني والتقني عالمياً.

وقالت القيادة العامة لشرطة دبي، في بيان صحافي، أمس، إن الاستراتيجية الجديدة تسعى إلى جعل شرطة دبي القوة الأكثر مرونة وابتكاراً بحلول عام 2028، من خلال تسخير أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتحليلات البيانات، ومنظومات الأمن السيبراني المتقدمة، إلى جانب الابتكارات الأمنية، لتقديم تجربة شرطية متكاملة وآمنة وسلسة للمتعاملين.

كما تركز الاستراتيجية على دعم منظومة حماية المجتمع، ضمن بيئة آمنة وعادلة في العالمين الواقعي والافتراضي، بما يعزز الاستباقية، ويرفع منسوب التفاعل والثقة المجتمعية.

وتتضمن الاستراتيجية تنفيذ 86 مشروعاً رقمياً ومبادرة مبتكرة، تهدف إلى بناء عمليات شرطية متصلة وذاتية الاستجابة تعتمد على أنظمة الذكاء الاصطناعي، وقادرة على حماية المجتمعات والتعامل بمرونة مع التحديات، كما تسعى شرطة دبي إلى تطوير قدراتها في مجال التحليل والتنبؤ بالجرائم والاستجابة الفعالة لها، من خلال منظومات تحليلية ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تسهم في تسريع اتخاذ القرار ورفع كفاءة العمل الشرطي. ومن أبرز هذه المشروعات، مشروع التنبؤ الذكي بالجرائم الذي يوظف تحليلات البيانات للتوقع الاستباقي للجرائم، ومشروع مركز العمليات الرقمية الموحد (Next Gen OCC) الذي يعزز التكامل وسرعة الاستجابة الأمنية، إضافة إلى تطوير مراكز الشرطة الذكية ومنصات المرور الرقمية، وتعزز الاستراتيجية جاهزية شرطة دبي لمواجهة التحديات السيبرانية المتنامية، عبر بناء مجتمع رقمي آمن يتمتع بمنظومة مبتكرة ومرنة، تُرسّخ مكانة شرطة دبي كواحدة من أكثر الجهات الأمنية تطوراً عالمياً، ويعزز ريادتها كنموذج عالمي في العمل الشرطي الذكي.

وقال مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، اللواء خالد ناصر الرزوقي، إن هذا الإطلاق يأتي بتوجيهات من القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، ويؤكد التزامنا الراسخ بالتوجه نحو تقديم خدمات شرطية ذكية واستباقية، ومدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي

اللواء خالد ناصر الرزوقي:

• الاستراتيجية الجديدة تؤكد التزام شرطة دبي بالتوجه نحو تقديم خدمات ذكية واستباقية، مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.