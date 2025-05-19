الامارات | جامعة الشارقة تنظم «ملتقى طب الأسنان»       

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظّمت جامعة الشارقة، أمس، «الملتقى الدولي الثالث لطب الأسنان» تحت شعار «الابتكار في طب الأسنان.. تحويل للحياة»، بمشاركة نخبة من المتحدثين الدوليين من كندا والمملكة المتحدة ولبنان، والأردن والعراق وسلطنة عُمان.

واستعرض الملتقى أبرز المستجدات في مجال طب الأسنان، من خلال جلسات وورش عمل تناولت موضوعات، مثل: جراحة الفم، وطب الأسنان الرقمي، والتعويضات السنية، وعلاج الجذور، وطب أسنان الأطفال، والأخلاقيات المهنية، إلى جانب استخدامات الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية.

وشمل الملتقى معرضاً علمياً لبحوث طلبة الدراسات العليا، بدعم من الرابطة الدولية لبحوث الأسنان والفم والوجه (IADR).

وأكد نائب مدير الجامعة لشؤون الكليات الطبية والعلوم الصحية عميد كلية الطب، الدكتور قتيبة حميد، أهمية الملتقى كمنصة تجمع الأكاديميين والطلبة، لتعزيز البحث العلمي وتطوير المهارات.

وذكرت نائب مدير الجامعة لشؤون الطلبة، الدكتورة أمينة المرزوقي، أن شعار الملتقى يعكس التزام الجامعة بالابتكار والتميّز.

بدورها، أوضحت القائم بأعمال عميد كلية طب الأسنان، الدكتورة سوسن القواص، أن الملتقى أصبح منصة علمية دولية مرموقة، بينما أكد رئيس اللجنة التنظيمية للملتقى،

الدكتور أحمد جملة، أن الملتقى يوفر فرصاً مميّزة للتفاعل العلمي وبناء الخبرات.