الامارات | رئيس الدولة يقدم واجب العزاء في وفاة علي مصبح الشامسي في العين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم، واجب العزاء في وفاة علي مصبح الشامسي، وذلك خلال زيارة سموه مجلس العزاء في منطقة العين.

وأعرب سموه عن صادق تعازيه ومواساته إلى أسرة الفقيد وذويه، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة، وعدد من المسؤولين.