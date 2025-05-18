الامارات | الإمارات تدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي على موقع عسكري في مقديشو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أدانت دولة الإمارات، بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الذي استهدف موقعا عسكريا في العاصمة الصومالية مقديشو، وأسفر عن مقتل عدد من الأشخاص.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القانون الدولي.

وأعربت الوزارة، عن خالص تعازيها ومواساتها لحكومة الصومال والشعب الصومالي الشقيق ولأهالي وذوي ضحايا هذا الهجوم الآثم والجبان.