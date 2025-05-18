ولي عهد الشارقة يهنئ رئيس الدولة وحاكم الشارقة بفوز نادي الشارقة بالبطولة الآسيوية

ابوظبي - سيف اليزيد - رفع سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، خالص التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، بمناسبة فوز الفريق الأول بنادي الشارقة لكرة القدم بدوري أبطال آسيا 2.

وثمن سموه الإنجاز الآسيوي الكبير الذي ساهم في رفع اسم وعلم دولة الإمارات العربية المتحدة عالياً، ويضاف إلى إنجازاتها، تأكيداً على تميز الرياضة الإماراتية التي تسير وفق توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة لتحقيق المزيد من الإنجازات على المستوى القاري.

وهنأ سمو ولي عهد الشارقة، لاعبي الفريق الأول بنادي الشارقة لكرة القدم والأجهزة الإدارية والفنية، إضافة إلى جمهور النادي وجميع محبيه وأبناء دولة الإمارات العربية المتحدة بهذا الإنجاز الوطني، مشيداً سموه بجهودهم التي تكللت بإنجاز تاريخي يكتب للشارقة وللإمارات.