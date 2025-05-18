الامارات | الإمارات تتضامن مع فنلندا وإستونيا وتُعزي بضحايا تحطم مروحيتين

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شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تتضامن مع فنلندا وإستونيا وتُعزي بضحايا تحطم مروحيتين والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعربت دولة الإمارات، عن تضامنها مع جمهورية فنلندا وجمهورية إستونيا، وقدّمت صادق تعازيها في ضحايا حادث تصادم مروحيتين، وقع بالقرب من مطار أورا، وأسفر عن مقتل عدد من الأشخاص.
وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن دولة الإمارات تعرب عن خالص التعازي والمواساة لجمهورية فنلندا الصديقة، وجمهورية إستونيا الصديقة، ولأهالي ضحايا هذا المصاب الأليم.
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