الامارات | الحرس الوطني ينفذ مهمة إخلاء ١٣ شخصاً من قارب نزهة تعرض للغرق

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شكرا لقرائتكم خبر عن الحرس الوطني ينفذ مهمة إخلاء ١٣ شخصاً من قارب نزهة تعرض للغرق والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفذ المركز الوطني للبحث والإنقاذ وحرس السواحل بالحرس الوطني، اليوم الأحد، مهمة إخلاء ١٣ شخصاً مواطنين ومقيمين في الدولة من قارب نزهة في حالة غرق بالقرب من أحد سواحل الدولة.
وتم إخلاء المصابين من موقع الحادث عن طريق زوارق الإنقاذ وذلك بقدرات وإمكانات فرق البحث والإنقاذ.
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