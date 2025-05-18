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الامارات | الحرس الوطني ينفذ مهمة إخلاء ١٣ شخصاً من قارب نزهة تعرض للغرق

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موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | الحرس الوطني ينفذ مهمة إخلاء ١٣ شخصاً من قارب نزهة تعرض للغرق 1/2
  • الامارات | الحرس الوطني ينفذ مهمة إخلاء ١٣ شخصاً من قارب نزهة تعرض للغرق 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفذ المركز الوطني للبحث والإنقاذ وحرس السواحل بالحرس الوطني، اليوم الأحد، مهمة إخلاء ١٣ شخصاً مواطنين ومقيمين في الدولة من قارب نزهة في حالة غرق بالقرب من أحد سواحل الدولة.

وتم إخلاء المصابين من موقع الحادث عن طريق زوارق الإنقاذ وذلك بقدرات وإمكانات فرق البحث والإنقاذ.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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