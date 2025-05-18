الامارات | شرطة دبي تدشن دورية افتراضية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دشن مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، اللواء عبدالله علي الغيثي، دورية «غياث» التدريبية الافتراضية، التي تعد من تطبيقات الواقع الافتراضي في تدريب وتأهيل مسؤولي وسائقي الدوريات في الإدارة العامة للمرور ومراكز الشرطة، وذلك في إطار جهود القيادة العامة لشرطة دبي المتواصلة لبناء كفاءاتها وكوادرها وترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي من خلال توفير خدمات تدريبية بمواصفات عالمية لتعزيز العمل الأمني، وبناء نُظم تعلم ذكية تواكب التطورات والتغيرات المستقبلية.

وتأتي «دورية غياث الافتراضية» في إطار حرص شرطة دبي على استشراف المستقبل والاستفادة من برامج الذكاء الاصطناعي في مكافحة الجريمة والحد منها، وتحقيق سرعة الاستجابة مع البلاغات، بما يسهم في تحقيق استراتيجيتها في جعل دبي مدينة آمنة وسعيدة. وأكد الغيثي حرص شرطة دبي على تسخير التكنولوجيا والتطورات التقنية الحديثة في مختلف المجالات، ما انعكس على التطور الملموس في الأداء، وجعل شرطة دبي نموذجاً يحتذى في العمل الشرطي الاحترافي.

وأكد مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ بالوكالة، العميد نبيل الرضا، استخدام أحدث التقنيات الذكية وبرامج الذكاء الاصطناعي لمواكبة التطور والتسلح بأدوات المستقبل وفتح آفاق جديدة في مجال العمل الأمني.

واستمع الغيثي والحضور إلى شرح من مدير مركز مستقبل التنقل الرقمي في الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، الرائد المهندس عمر الخاجة، حول مشروع «دورية غياث الافتراضية» وهي عبارة عن دورية للواقع الافتراضي تمكن مسؤولي وسائقي الدوريات من التعلم من السيناريوهات الحقيقية والواقعية من خلال التدريب في خمس مراحل مختلفة، بهدف تمكين مستخدمي الدوريات من التعلم والإلمام بالسيناريوهات الواقعية المختلفة.