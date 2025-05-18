الامارات | «محمد بن زايد للعلوم الإنسانية» تفتح باب القبول في برنامجين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية عن فتح باب القبول لبرنامجي الدراسات الإسلامية واللغة العربية وآدابها، بفرعها في منطقة الظفرة، وذلك ضمن خطط الجامعة واستراتيجيتها الخاصة بالتوسع والانتشار الجغرافي لكلياتها على مستوى الدولة، وتوفير مناهج أكاديمية للطلبة.

وأكد مدير الجامعة، الدكتور خليفة مبارك الظاهري، أن «برنامج الدراسات الإسلامية يتسم بالكثير من المميزات والخصائص، منها اهتمام الجامعة بالخطاب الشرعي المتسم بالوسطية والاعتدال، والانفتاح على العلوم الإنسانية الأخرى، كالفلسفة وعلم الاجتماع وعلم النفس وعلوم العصر، خصوصاً الذكاء الاصطناعي»، مشيراً إلى أن البرنامج يطرح مساقات مبتكرة تلائم الواقع وتستشرف المستقبل، ما يسهم في بناء شخصية الطالب وفق متطلبات سوق العمل.

وأشار إلى أن بكالوريوس اللغة العربية وآدابها، يعمل على تأهيل الخريجين للعمل في قطاعات مختلفة، مثل التدريس، والالتحاق بالمراكز البحثية المختلفة في مجال التحرير والتدقيق اللغوي والصحافة والتلفزيون، وغيرها من وسائل الإعلام، كما يؤهلهم للعمل في قطاعات الترجمة الفورية والكتابية.