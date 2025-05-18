الامارات | أروقة المحاكم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة جنح الأحداث في دبي بوضع حدث آسيوي (أقل من 18 عاماً) تحت الاختبار القضائي بعد تعهد من ولي أمره بحسن رعايته، إثر إدانته بتهمة السرقة. وأعرضت المحكمة عن إنكار الحدث المتهم ما نسب إليه بمحضر استدلال الشرطة، وفي النيابة، وخلال المحاكمة، إذ رأت أن إنكاره جاء وسيلة للإفلات من العقاب والمسؤولية، مشيرة إلى أنها تطمئن إلى أدلة الإثبات في الواقعة، واكتمال أركان الجريمة بحقه، ومن ثم قضت بإدانته.