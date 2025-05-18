الامارات | سؤال وجواب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تساءل طلبة: هل هناك تأثير لاختيار المواد على فرص القبول الجامعي بعد التحـديـثات التي تمت عـلى الـمسارات الـتعليمية؟

أكدت وزارة التربية والتعليم وجود تأثير لاختيار المواد على فرص القبول الجامعي، ما يتطلب اختيار الـطالـب السـيناريـو التعليمي المناسب لمـيوله وقـدراته وتوجهه الأكاديمي في التعليم العالي.

وقالت إنه «يتوجب على الطلبة ذوي الميول العلمية الالتحاق بالمسار المتقدم منذ الصف التاسع، لضمان التخصص في المجالات العلمية». وأشارت إلى أن المسار المتقدم إلزامي لدخول التخصصات العلمية كالطب والهندسة، ولكن يمكن لطلبة المسار العام في سيناريو (2) فقط في العام الدراسي 2025-2024 الالتحاق بتخصص الهندسة عند استيفائهم درجات القبول للجامعة.