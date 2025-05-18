الامارات | غرامة مع إيقاف التنفيذ لمتسبب في تصادم    

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة السير في دبي بإدانة شخص آسيوي تسبب في حادث مروري، نتيجة الانحراف المفاجئ بالمركبة التي يقودها. وعاقبته بغرامة 1000 درهم مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات.

وأفادت تفاصيل الدعوى بأن سائق المركبة، البالغ 32 عاماً، تصرف بإهمال ولم يتخذ الحيطة والحذر اللازمين أثناء القيادة، وانحرف بشكل مفاجئ بسيارته إلى جهة اليمين، ما أدى إلى صدم المركبة الأخرى، وإتلاف المركبتين.

وأشارت إلى أن الدليل استقام على صحة إسناد التهمة إلى المتهم، الذي أقر بما نسب إليه، واستعملت معه المحكمة الرأفة.