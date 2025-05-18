اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الامارات | غرامة مع إيقاف التنفيذ لمتسبب في تصادم    

0 نشر
إعداد: محمد فودة 0 تبليغ

  • الامارات | غرامة مع إيقاف التنفيذ لمتسبب في تصادم     1/2
  • الامارات | غرامة مع إيقاف التنفيذ لمتسبب في تصادم     2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن غرامة مع إيقاف التنفيذ لمتسبب في تصادم     والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة السير في دبي بإدانة شخص آسيوي تسبب في حادث مروري، نتيجة الانحراف المفاجئ بالمركبة التي يقودها. وعاقبته بغرامة 1000 درهم مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات.

وأفادت تفاصيل الدعوى بأن سائق المركبة، البالغ 32 عاماً، تصرف بإهمال ولم يتخذ الحيطة والحذر اللازمين أثناء القيادة، وانحرف بشكل مفاجئ بسيارته إلى جهة اليمين، ما أدى إلى صدم المركبة الأخرى، وإتلاف المركبتين.

وأشارت إلى أن الدليل استقام على صحة إسناد التهمة إلى المتهم، الذي أقر بما نسب إليه، واستعملت معه المحكمة الرأفة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements