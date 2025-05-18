الامارات | قصص

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اشتبه مفتشو الجمارك بحقيبة أحد المسافرين بعد ظهور أداة فيها تستخدم في فرم مخدر الحشيش.

وبتفتيش الحقيبة تبين احتواؤها على كبسولات بها مادة الماريغوانا.

وعند سؤاله من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أفاد بأنه تعاطى خارج الدولة ونسي الكبسولات في حقيبة سفره.

وتبين من خلال فحصه أنه تحت تأثير التعاطي، لكنه تراجع عن أقواله أمام النيابة العامة في دبي التي أحالته إلى محكمة الجنح.

وذكرت محكمة أول درجة أن الدليل اليقين استقام على صحة ثبوت الواقعة، ومن ثم قضت بإدانته بتهمتي جلب وحيازة مادة مخدرة، لكنها رأت لظروف المتهم والواقعة أن تأخذه بقسط من الرأفة.

وفي ظل أن التهمتين المسندتين إليه ارتكبتا لغرض جنائي واحد، وارتبطتا ارتباطاً لا يقبل التجزئة، فقد اعتبرتهما جريمة واحدة، وقضت بتغريمه 10 آلاف درهم وإبعاده عن الدولة.

بدوره، طعن المتهم على الحكم أمام محكمة الاستئناف، ودفع موكله بأن هذه هي السابقة الأولى له، فأيدت المحكمة عقوبة الغرامة وألغت تدبير الإبعاد.

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