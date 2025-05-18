«إيدج» و«Barricade AI» تُعززان عمليات الشرطة بالذكاء الاصطناعي

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «إيدج»، المجموعة الرائدة عالمياً ضمن مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة التابعة لها «بيكن رد» وشركة «Barricade AI»، المزودة الأميركية لحلول السلامة العامة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وذلك على هامش القمة الشرطية العالمية في دبي.

وتهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى تسريع دمج الذكاء الاصطناعي في عمليات الشرطة العالمية، إلى جانب الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة لتمكين المدن الذكية، وتحسين قدرات اكتشاف التهديدات، ورفع كفاءة الكوادر، ما يرسِّخ المكانة الرائدة للشركتين ضمن مجال التكنولوجيا الشرطية المبتكرة.

كما تمثل المذكرة خطوة مهمة نحو تطوير أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي يمكنها إحداث تحول في عمل الشرطة، وتحسين البنية التحتية الأمنية، والمساهمة في بناء مجتمعات أكثر أماناً حول العالم.