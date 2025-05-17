الامارات | نيابة عن رئيس الدولة..منصور بن زايد يشارك في القمة العربية التي بدأت أعمالها في بغداد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نيابةً عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".. ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وفد دولة الإمارات في القمة العربية الرابعة والثلاثين التي افتتح أعمالها اليوم في بغداد الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد رئيس جمهورية العراق الشقيق.

وشارك في القمة عدد من قادة الدول العربية ورؤساء حكوماتها وممثليها..بجانب ممثلي عدد من المنظمات الإقليمية والدولية.

وضم وفد الدولة إلى القمة كلاً من سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، و وعلي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، وسهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، وخليفة شاهين المرر وزير دولة، ولانا زكي نسيبة مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية، ومريم الكعبي سفيرة الدولة لدى جمهورية مصر العربية، ومندوبتها الدائمة لدى جامعة الدول العربية.

وكان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان قد وصل في وقت سابق اليوم إلى بغداد على رأس وفد الدولة للمشاركة في أعمال القمة العربية.