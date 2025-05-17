العتيبة: زيارة ترامب للإمارات تعكس قوة الشراكة الاقتصادية بين البلدين

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الولايات المتحدة، معالي يوسف العتيبة، أن زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى دولة الإمارات، تمثل محطة تاريخية في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيراً إلى أن هذه الزيارة أسهمت في تعزيز الشراكة الاقتصادية والتكنولوجية ودفعت بها إلى مستويات غير مسبوقة.

وقال العتيبة: «تُبرز الزيارة التاريخية للرئيس ترامب متانة وتوسع العلاقة الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، من إطلاق شراكة للتسريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي بين البلدين إلى العديد من الاتفاقيات التجارية الجديدة، تُسهم هذه الزيارة في تسريع تحالفنا في مجال التكنولوجيا والاستثمار الذي يبلغ حجمه 1.4 تريليون دولار».

وأوضح العتيبة أن هذه الخطوات الاستراتيجية تهدف إلى خلق بيئة اقتصادية داعمة للابتكار وتوفير مزيد من فرص العمل في كلا البلدين، مضيفاً: «هذا يعني المزيد من فرص العمل، والابتكار، والنمو لكلا البلدين. معاً، نحن نصوغ مستقبلاً قائماً على التقدم والازدهار المشترك، ونؤسس معياراً عالمياً جديداً للتعاون الثنائي».

كما أشار العتيبة إلى أن الشراكة الإماراتية-الأميركية لم تعد تقتصر على الجوانب التقليدية، بل أصبحت نموذجاً عالمياً للتعاون في مجالات الاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والاستثمار في التقنيات المتقدمة، مما يعكس طموحات البلدين في بناء مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً.

واختتم العتيبة تصريحاته بالتأكيد على أن العلاقات بين الإمارات والولايات المتحدة تقوم على أسس من الثقة والتكامل، وستظل نموذجاً ملهماً للشراكات الدولية المبنية على المصالح المشتركة والرؤية الاستراتيجية بعيدة المدى.