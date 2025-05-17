الامارات | تعزيز التعاون الإماراتي - الأميركي في التكنولوجيا المتقدمة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اتفقت حكومتا الإمارات، والولايات المتحدة الأميركية، على وضع خطة عمل حول «شراكة للتسريع في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي» بين البلدين، لمواصلة تعزيز التعاون حول التكنولوجيا المتقدمة، وضمان حمايتها، استناداً إلى مجموعة من الالتزامات المشتركة بين الطرفين. وستقدّم الولايات المتحدة تسهيلات لتحقيق تعاون أعمق مع دولة الإمارات، ومنها إطلاق مركز بيانات للذكاء الاصطناعي بسعة 1 غيغاواط، ضمن مجمع إماراتي أميركي بسعة 5 غيغاواط بأبوظبي، لدعم الطلب الإقليمي على الحوسبة، بما يتوافق مع المعايير الأمنية الأميركية الدقيقة، والجهود الأخرى لنشر البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول.

وكجزء من برنامج الإمارات للاستثمار في البنية التحتية الرقمية بالولايات المتحدة، ستعمل حكومتا الإمارات والولايات المتحدة معاً، لتسهيل عملية الاستثمار في الولايات المتحدة، من قِبل المؤسسات الاستثمارية الإماراتية. وستشكل دولة الإمارات والولايات المتحدة في غضون 30 يوماً من هذا الاتفاق، مجموعة عمل لتنفيذ ورصد وتقييم التقدم الذي يتم تحقيقه، بموجب هذا الاتفاق.