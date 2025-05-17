الامارات | «الصحة»: اعتماد الإجازات المرضية دون مستندات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تحسينات جديدة على خدمة اعتماد الإجازات المرضية وإجازة المرافق المخصصة للعاملين في القطاع الحكومي، وذلك للإجازات التي تزيد مدتها على خمسة أيام عمل، سواء الصادرة من منشآت صحية مرخّصة داخل الدولة أو من خارجها. وأوضحت أن أبرز التحسينات التي أُجريت على الخدمة شملت «إلغاء جميع الحقول المطلوبة عند التقدم على الخدمة (تصفير الحقول)، وإلغاء جميع المستندات المطلوبة (تصفير المستندات)، وتقليص مدة إنجاز الخدمة من 14 يوم عمل إلى خمسة أيام عمل، وتقليل عدد خطوات التقديم من ثلاث إلى خطوة واحدة فقط». ودعت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني الراغبين في الاستفادة من الخدمة، إلى التقديم من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي www.mohap.gov.ae أو عبر التطبيق الذكي MOHAP. وأكدت أن سعادة المتعاملين أولوية رئيسة في تطوير الخدمات، بما يواكب توجهات الحكومة نحو تقديم خدمات حكومية أكثر سرعة وسهولة وكفاءة.