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ندبة الشحوح تحظى بإعجاب ترامب في قصر الوطن

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ندبة الشحوح تحظى بإعجاب ترامب في قصر الوطن

ابوظبي - سيف اليزيد - خلال استقباله في قصر الوطن في أبوظبي، أبدى فخامة دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأميركية، إعجابه
بندبة الشحوح، معبّراً عن انبهاره بهذا الإرث الثقافي الأصيل الذي يعكس عمق التراث الإماراتي.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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