ندبة الشحوح تحظى بإعجاب ترامب في قصر الوطن

ابوظبي - سيف اليزيد - خلال استقباله في قصر الوطن في أبوظبي، أبدى فخامة دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأميركية، إعجابه

بندبة الشحوح، معبّراً عن انبهاره بهذا الإرث الثقافي الأصيل الذي يعكس عمق التراث الإماراتي.