ندبة الشحوح تحظى بإعجاب ترامب في قصر الوطن

ابوظبي - سيف اليزيد - خلال استقباله في قصر الوطن في أبوظبي، أبدى فخامة دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأميركية، إعجابه
بندبة الشحوح، معبّراً عن انبهاره بهذا الإرث الثقافي الأصيل الذي يعكس عمق التراث الإماراتي.
ابوظبي - سيف اليزيد - خلال استقباله في قصر الوطن في أبوظبي، أبدى فخامة دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأميركية، إعجابه
بندبة الشحوح، معبّراً عن انبهاره بهذا الإرث الثقافي الأصيل الذي يعكس عمق التراث الإماراتي.
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