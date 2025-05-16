الامارات | خالد بن محمد بن زايد يحضر حفل زفاف عبدالله بن راشد بو حسن الشامسي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، حفل استقبال أقامه راشد بن عبدالله بو حسن الشامسي، بمناسبة زفاف نجله عبدالله، على كريمة حسين بن محمد بوشهاب السويدي.

وأعرب سموّه عن خالص التهاني للعروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية هانئة وسعيدة.

حضر حفل الاستقبال، الذي أُقيم في مجلس المشرف في أبوظبي، عدد من المسؤولين وأقارب العروسين، وجمع من المدعوين والمهنئين.