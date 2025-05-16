الامارات | قرقاش: زيارة ترامب تعزز خططنا الاقتصادية والتكنولوجية لرفاهية الأجيال القادمة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، إن زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التاريخية للإمارات تعزز خططنا الوطنية القائمة على الاقتصاد والتكنولوجيا، وضمن رؤية رشيدة لتنويع الاقتصاد وضمان رفاهية الأجيال القادمة.

وقال قرقاش في تغريدة عبر منصة "إكس": زيارة الرئيس ترامب للسعودية وقطر والإمارات محطة تاريخية تعكس تحوّلاً في موازين النظام الدولي وتجسد النظرة التنموية الطموحة لدول الخليج وتشكل خياراً إيجابياً لمستقبل المنطقة وتعزيزاً عميقاً للشراكة الخليجية - الأميريكية.

وتابع: "دول الخليج العربية فرضت حضورها بالحكمة والطموح والواقعية."

وقال قرقاش: "جوهر زيارة الرئيس ترامب التاريخية للإمارات تمثّل في تعزيز خططنا الوطنية القائمة على الاقتصاد والتكنولوجيا، وضمن رؤية رشيدة لتنويع الاقتصاد وضمان رفاهية الأجيال القادمة من خلال الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة."

وتابع: "كما جسّدت المنظومة القيمية الوسطية لمجتمعنا المسلم بكل عظمته وتسامحه."

وأوضح أن "الأموال في غياب الرؤية والحكمة وحسن التدبيرلا تبني نهضة الدول ولا تضمن رفاه الشعوب، فكم من موارد أُهدرت دون أن تثمر. تجربة الخليج والإمارات، تثبت أن النجاح يتطلب القيادة الخيرة الحكيمة ومنظومة متكاملة من السياسات الرشيدة، والاستثمار في الإنسان، والتخطيط طويل المدى. "

وقال قرقاش: "زيارة الرئيس ترمب بزخمها الإعلامي والسياسي، عرضت أمام العالم نموذجاً عربياً ناجحاً يجمع بين الطموح الاقتصادي والهوية الحضارية، وأكدت أن الخليج قادر على تقديم قصص نجاح تُلهم المنطقة والعالم."