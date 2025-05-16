قرقاش: زيارة ترامب تجسد النظرة التنموية الطموحة لدول الخليج

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن زيارة فخامة دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأميركية، تجسد النظرة التنموية الطموحة لدول الخليج.

وقال معاليه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «زيارة الرئيس ترامب للسعودية وقطر والإمارات محطة تاريخية تعكس تحوّلاً في موازين النظام الدولي، وتجسد النظرة التنموية الطموحة لدول الخليج، وتشكل خياراً إيجابياً لمستقبل المنطقة، وتعزيزاً عميقاً للشراكة الخليجية–الأميركية».

وأضاف معاليه: «دول الخليج العربية فرضت حضورها بالحكمة والطموح والواقعية».

وتابع معاليه: «جوهر زيارة الرئيس ترامب التاريخية للإمارات تمثّل في تعزيز خططنا الوطنية القائمة على الاقتصاد والتكنولوجيا، وضمن رؤية رشيدة لتنويع الاقتصاد وضمان رفاهية الأجيال القادمة من خلال الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة. كما جسّدت المنظومة القيمية الوسطية لمجتمعنا المسلم بكل عظمته وتسامحه».

وأضاف معاليه: «الأموال في غياب الرؤية والحكمة وحسن التدبير لا تبني نهضة الدول ولا تضمن رفاه الشعوب، فكم من موارد أُهدرت دون أن تثمر».

وتابع معاليه: «تجربة الخليج والإمارات، تثبت أن النجاح يتطلب القيادة الخيرة الحكيمة ومنظومة متكاملة من السياسات الرشيدة، والاستثمار في الإنسان، والتخطيط طويل المدى».

واختتم معاليه: «زيارة الرئيس ترامب بزخمها الإعلامي والسياسي، عرضت أمام العالم نموذجاً عربياً ناجحاً يجمع بين الطموح الاقتصادي والهوية الحضارية، وأكدت أن الخليج قادر على تقديم قصص نجاح تُلهم المنطقة والعالم».