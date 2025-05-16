الامارات | تغطية مباشرة.. اليوم الثاني من زيارة الرئيس الأميركي إلى الإمارات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تواكب «الإمارات اليوم» عبر منصاتها الرقمية تغطية مباشرة لليوم الثاني من زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لدولة الإمارات العربية المتحدة ، حيث تنقل لكم تفاصيل الزيارة ومجريات اللقاءات الرسمية.

شكرا لقرائتكم خبر عن تغطية مباشرة.. اليوم الثاني من زيارة الرئيس الأميركي إلى الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

محمد يوسف

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