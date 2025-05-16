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الامارات | تغطية مباشرة.. اليوم الثاني من زيارة الرئيس الأميركي إلى الإمارات

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أبوظبي ـ الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | تغطية مباشرة.. اليوم الثاني من زيارة الرئيس الأميركي إلى الإمارات 1/2
  • الامارات | تغطية مباشرة.. اليوم الثاني من زيارة الرئيس الأميركي إلى الإمارات 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن تغطية مباشرة.. اليوم الثاني من زيارة الرئيس الأميركي إلى الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تواكب «الإمارات اليوم» عبر منصاتها الرقمية تغطية مباشرة لليوم الثاني من زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لدولة الإمارات العربية المتحدة ، حيث تنقل لكم تفاصيل الزيارة ومجريات اللقاءات الرسمية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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