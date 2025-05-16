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الامارات | حمدان بن محمد يعين أسماء الشريف مديراً تنفيذياً لمُؤسّسة دبي للضمان الصحي

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | حمدان بن محمد يعين أسماء الشريف مديراً تنفيذياً لمُؤسّسة دبي للضمان الصحي 1/2
  • الامارات | حمدان بن محمد يعين أسماء الشريف مديراً تنفيذياً لمُؤسّسة دبي للضمان الصحي 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس رقم (36) لسنة 2025 بتعيين أسماء عبدالله سعد الشريف، مُديراً تنفيذيّاً لمُؤسّسة دبي للضمان الصحي بهيئة الصحة في دبي.

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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