الامارات | حمدان بن محمد يعين أسماء الشريف مديراً تنفيذياً لمُؤسّسة دبي للضمان الصحي

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شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد يعين أسماء الشريف مديراً تنفيذياً لمُؤسّسة دبي للضمان الصحي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس رقم (36) لسنة 2025 بتعيين أسماء عبدالله سعد الشريف، مُديراً تنفيذيّاً لمُؤسّسة دبي للضمان الصحي بهيئة الصحة في دبي.
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