«هيئة المعرفة» توقف الرقابة المدرسية للعام المقبل 2025-2026

ابوظبي - سيف اليزيد - دينا جوني (دبي)

أعلنت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي عن تعليق عمليات التقييم والرقابة المدرسية في المدارس الخاصة بدبي، خلال العام الدراسي 2025-2026، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير ودعم جودة التعليم في الإمارة.ويشمل القرار جميع المدارس الخاصة، باستثناء المدارس الجديدة، التي أكملت عامها التشغيلي الثالث، والتي ستخضع لعمليات الرقابة المدرسية الكاملة لأول مرة. وستواصل هيئة المعرفة والتنمية البشرية متابعة أداء المدارس من خلال زيارات مدرسية، تركز على جوانب محددّة مرتبطة بجودة التعليم والتطوير المستمر، على أن يتم تحديد هذه الزيارات بناءً على أولويات استراتيجية التعليم 33 والملاحظات الواردة من المجتمع المدرسي.

كما تؤكد الهيئة أهمية استمرار المدارس في إجراء التقييمات المعيارية الخارجية بشكل منتظم، لضمان التقدم الأكاديمي للطلبة، بالإضافة إلى تقديم تحديثات دورية من خلال نماذج التقييم الذاتي. وقالت فاطمة إبراهيم بالرهيف، المدير التنفيذي لمؤسسة ضمان جودة التعليم والالتزام في هيئة المعرفة والتنمية البشرية: «تواصل المدارس الخاصة في دبي إظهار مرونة عالية وروح الابتكار، والتزاماً راسخاً بتعليم الطلبة وتحسين جودة حياتهم، كما يتيح تعليق الرقابة المدرسية خلال العام الدراسي المقبل، فرصة للتفكير وتعزيز التعاون المشترك، حول أفضل السُبُل لدعم جودة التعليم.

ومن خلال الزيارات المستهدفة والتفاعل المستمر مع المدارس، نضمن أن يحظى كل طفل في دبي بتعليم عالي الجودة، يتماشى مع تطلعات قيادتنا الرشيدة واستراتيجية التعليم 33». يمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات، حول أداء المدارس الخاصة في دبي وتقييماتها عبر الموقع الإلكتروني وتطبيق هيئة المعرفة والتنمية البشرية.