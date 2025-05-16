اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الامارات | الإمارات ترحب بقرار حزب العمال الكردستاني حل الحزب وإلقاء السلاح

0 نشر
0 تبليغ

  • الامارات | الإمارات ترحب بقرار حزب العمال الكردستاني حل الحزب وإلقاء السلاح 1/2
  • الامارات | الإمارات ترحب بقرار حزب العمال الكردستاني حل الحزب وإلقاء السلاح 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات ترحب بقرار حزب العمال الكردستاني حل الحزب وإلقاء السلاح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 16 مايو 2025

رحبت دولة الإمارات بقرار حزب العمال الكردستاني لحل الحزب وإلقاء السلاح، معتبرةً أنها خطوة إيجابية نحو تعزيز الاستقرار الإقليمي وتحقيق السلام في المنطقة.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها تضامن دولة الإمارات الكامل مع الجمهورية التركية الصديقة، مشددة على أن هذا القرار يعد فرصة هامة لبناء مستقبل يسوده الأمن والازدهار والتنمية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements