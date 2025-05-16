الامارات | الإمارات ترحب بقرار حزب العمال الكردستاني حل الحزب وإلقاء السلاح

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شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات ترحب بقرار حزب العمال الكردستاني حل الحزب وإلقاء السلاح والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 16 مايو 2025
رحبت دولة الإمارات بقرار حزب العمال الكردستاني لحل الحزب وإلقاء السلاح، معتبرةً أنها خطوة إيجابية نحو تعزيز الاستقرار الإقليمي وتحقيق السلام في المنطقة.
وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها تضامن دولة الإمارات الكامل مع الجمهورية التركية الصديقة، مشددة على أن هذا القرار يعد فرصة هامة لبناء مستقبل يسوده الأمن والازدهار والتنمية.
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