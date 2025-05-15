رئيس الدولة يمنح الرئيس الأميركي «وسام زايد» تقديراً لجهوده في تعزيز علاقات البلدين

ابوظبي - سيف اليزيد - منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، فخامة دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأميركية «وسام زايد» الذي يعد أعلى وسام تمنحه دولة الإمارات إلى قادة الدول ورؤسائها وملوكها، وذلك تقديراً للجهود التي بذلها فخامته في تعزيز علاقات التعاون بين دولة الإمارات والولايات المتحدة وازدهارها، وتعبيراً عن الاعتزاز بهذه العلاقات.

وثمن سموه دور فخامة الرئيس الأميركي في ترسيخ علاقات البلدين.

وقال سموه: «إننا نعبر، من خلال منح الرئيس دونالد ترامب «وسام زايد»، عن تقديرنا لدوره، واعتزازنا بما يجمع دولة الإمارات والولايات المتحدة من علاقات متينة، والحرص على مواصلة تعزيزها».