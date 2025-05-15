الامارات | محمد بن زايد يمنح الرئيس الأميركي "وسام زايد"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، الرئيس الأميركي دونالد ترامب "وسام زايد" وهو أعلى وسام تمنحه دولة الإمارات العربية المتحدة لقادة الدول وملوكها ورؤسائها، وذلك تقديراً للجهود التي بذلوها لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون الثنائي.

وجاء منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الرئيس الأميركي "وسام زايد"، خلال الاستقبال الرسمي الذي أقيم لترامب في قصر الوطن بأبوظبي، حيث جرت له مراسم استقبال مهيبة.