رئيس الدولة ونائباه يعزون رئيس الأوروغواي في وفاة الرئيس الأسبق خوسيه موخيكا

ابوظبي - سيف اليزيد - بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية إلى فخامة ياماندو أورسي، رئيس جمهورية الأوروغواي الشرقية، في وفاة رئيس جمهورية الأوروغواي الشرقية الأسبق خوسيه موخيكا.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى فخامة ياماندو أورسي، رئيس جمهورية الأوروغواي الشرقية.