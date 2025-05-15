الامارات | "طرق دبي" تدمج خدمات ترخيص السائقين من 33 إلى 15 خدمة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت هيئة الطرق والمواصلات بدبي تقليص ودمج خدمات ترخيص السائقين من 33 خدمة إلى 15 خدمة، وبنسبة تصل إلى نحو 53%، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتوفير تجربة خدمات رقمية موحدة ومتكاملة تعزز سعادة المتعاملين، وتتماشى مع توجهات حكومة دبي، وسياسة "خدمات 360"، حيث تُسهم في تحقيق تجربة ترتكز على السهولة، والسرعة، والأمان، بما يضمن تلبية احتياجات الأفراد والمؤسسات بأسلوب استباقي ومبتكر.

وقال سلطان الأكرف، مدير إدارة ترخيص السائقين بمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات: "تهدف مبادرة إعادة هندسة رحلة المتعامل، إلى تيسير تجربة الحصول على رخصة القيادة عبر القنوات الذكية، تأتي في إطار خارطة طريق شاملة تهدف إلى تحسين خدمات الهيئة لمواكبة تطلعات المتعاملين وتعزيز جودة الحياة في إمارة دبي ".

وأوضح الأكرف أن المبادرة ترتكز على توظيف التقنيات المتقدمة وتكامل البيانات لتطوير خدمات ترخيص السائقين، وتمكين المتعاملين من الوصول إلى جميع خدمات الهيئة من خلال تطبيق موحد يشمل مالكي المركبات، السائقين، ومستخدمي وسائل النقل العام، حيث تُعد هذه الخطوة جزءاً من سياسة خدمات 360، التي تمثل رؤية جديدة ومتكاملة نحو تقديم خدمات سلسة، استباقية، وشاملة تلبي تطلعات المتعاملين وتواكب احتياجاتهم المتزايدة.

وأضاف الأكرف: " تحرص دائماً على الارتقاء بمستوى خدماتها المُقَدَّمةِ إلى متعامليها، أفراداً ومؤسسات، عبر إعادة هندسة رحلة المتعامل إلى تسهيل وتبسيط الإجراءات ووفق أرقى المعايير العالمية واستناداً إلى مبدأ تطوير وتحسين شبكة وأنظمة الحلول الذكية عبر تقديم خدمات متطورة للمتعاملين، وتبسيط الإجراءات ورفع الكفاءة التشغيلية والاستدامة، وتعزيز التكامل مع المنصات الحكومية الأخرى".

تم تطوير وتبسيط حزمة من الخدمات، منها: طلب أو إدارة رخصة قيادة، وإضافة فئات جديدة من المركبات إلى الرخصة، ونقل ملف المتدرب إلى معهد آخر، وتعديل البيانات الشخصية، وتجديد الرخصة، والتقديم على بدل مفقود أو تالف، بالإضافة إلى تفعيل الإشعارات الاستباقية، وتُنجز جميع هذه الخدمات إلكترونياً عبر الموقع الرسمي للهيئة، من خلال خطوات مختصرة ودون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمة، إلى جانب مجموعة أخرى من الخدمات المخصصة للسائقين.